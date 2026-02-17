Проверять телефон партнера — норма?

А знаете, что самое невероятное? Такие кадры тоже любят разглагольствовать о неприкосновенности личных границ. На ваши им плевать, а вот свои они будут защищать, как бешеные львы. Нет, телефон свой вам дадут, если ваш требуют, даже сами предложат, чтобы усыпить бдительность и лишить вас возможности обвинить их в двойных стандартах. Другое дело, что телефон этот может быть не единственным. Но даже не в этом дело. Сколько раз замечала, как мнительные товарищи, уверяющие, что доверие — это предоставление прямого доступа к личной информации, напрягаются от обычных человеческих вопросов. Казалось бы, хочешь узнать человека — поговори с ним, хочешь прояснить какую-то ситуацию — просто спроси. Но с этими разведчиками так ничего не работает. Они все время словно в обороне. Они вечно пробивают, подлавливают, застают врасплох, требуют. Они обожают специальные реестры и базы. А туда же — про любовь, искренность и принятие что-то задвигают.