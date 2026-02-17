Гуменник отреагировал на критику украинского фигуриста Марсака в его адрес на ОИ

Российский фигурист Петр Гуменник отреагировал на критику украинского спортсмена Кирилла Марсака в свой адрес.
Ранее Марсак заявил, что ему неприятно соревноваться со спортсменом из России. Свой провал на Олимпийских играх украинец также связал с присутствием Гуменника.
По словам российского спортсмена, Марсак — хороший парень. Гуменник отметил, что украинский фигурист здоровался с ним, а проблем в раздевалке не возникало.
— Кирилл — на самом деле, хороший парень. Мне кажется, это просто позиция федерации такая, а спортсмен не может никак пойти против позиции федерации, — заявил фигурист в беседе с порталом Sport24.
Также Петр Гуменник заявил, что считает «не совсем правильным» ситуацию, в которой судьи на международных соревнованиях оценивают не только конкретное выступление, но и все предыдущие.
14 февраля Петр Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх — 2026 в Италии, заняв шестое место в мужском одиночном катании. По итогам короткой и произвольной программ 23-летний фигурист набрал 271,21 балла.