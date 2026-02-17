Прощание с экс-главой «Уралкалия» пройдет 21 февраля

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Прощание с экс-главой «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером пройдет на Троекуровском кладбище в Москве 21 февраля, сообщил РИА Новости знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев.
«Прощание с Владом состоится в субботу 21.02 в мемориальном зале Троекуровского кладбища», — сообщил он.
Полиция Кипра вела масштабные поиски Владислава Баумгертнера с 11 января, местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. Позже, 14 января, местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы «Акротири», там же проводили вскрытие найденного тела.