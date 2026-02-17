Ричмонд
В Индии казнят троих мужчин за изнасилование туристки

Трое мужчин, совершивших изнасилование туристки и хозяйки гостевого дома в Индии, приговорены к смертной казни. Вердикт был вынесен в начале февраля 2026 года, сообщает India Today.

Наказание для Маллеша, Саи и Шаранаппа оказалось единым — смертная казнь. Как сообщает издание, обвинение также касалось расправы над одним из туристов.

Трагедия произошла 6 марта 2025 года в населённом пункте Хампи, который находится в штате Карнатака. Вечером того дня гостья региона решила полюбоваться звёздным небом в компании владелицы гестхауса, где проживала. К женщинам присоединились ещё трое постояльцев — двое граждан Индии и американец. Неожиданно к компании на мотоцикле подъехали трое преступников. Злоумышленники потребовали отдать им деньги, а после отказа набросились на отдыхающих. Один из мужчин скончался от полученных травм.

Ранее в Перми медбрат изнасиловал пациентку наркологического диспансера. Всё произошло, когда девушку привезли в «неотложку». Предварительно, уже экс-сотрудник учреждения был пьян.

