В Индии казнят троих мужчин за изнасилование туристки

Наказание для Маллеша, Саи и Шаранаппа оказалось единым — смертная казнь. Как сообщает издание, обвинение также касалось расправы над одним из туристов.
Трагедия произошла 6 марта 2025 года в населённом пункте Хампи, который находится в штате Карнатака. Вечером того дня гостья региона решила полюбоваться звёздным небом в компании владелицы гестхауса, где проживала. К женщинам присоединились ещё трое постояльцев — двое граждан Индии и американец. Неожиданно к компании на мотоцикле подъехали трое преступников. Злоумышленники потребовали отдать им деньги, а после отказа набросились на отдыхающих. Один из мужчин скончался от полученных травм.
