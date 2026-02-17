Новосибирцев предупредили об уголовной ответственности за выход на лед

В Новосибирске спасатели бьют тревогу: горожане продолжают игнорировать запрет выхода на лед. В минувшие выходные на озере «Медвежье» очевидцы засняли автогонки, а в другом районе люди катались на «плюшках» и ледянках прямо по замерзшей воде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.