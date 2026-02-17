Ричмонд
Новосибирцев предупредили об уголовной ответственности за выход на лед

В минувшие выходные на «Медвежьем» устроили гонки на машинах, а в другом районе катались на ледянках.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске спасатели бьют тревогу: горожане продолжают игнорировать запрет выхода на лед. В минувшие выходные на озере «Медвежье» очевидцы засняли автогонки, а в другом районе люди катались на «плюшках» и ледянках прямо по замерзшей воде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии предупреждают: подобные развлечения могут обернуться трагедией. Лед в черте города непрочен, особенно в местах сброса теплых вод и вблизи инженерных сооружений.

— В случае происшествия для организаторов таких мероприятий наступает уголовная ответственность, — подчеркивают в мэрии.

На водоемах установлены специальные аншлаги, запрещающие выход и выезд на лед, но не все горожане обращают на них внимание.