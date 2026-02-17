Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО формирует на Балтике наступательную группировку, заявил Патрушев

Финляндия обзаводится корветами с ударным вооружением, способным достать до северо-западных регионов России. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Источник: Life.ru

В интервью аif.ru он отметил, что НАТО создаёт на Балтике группировку, ориентированную на наступательные действия против России.

«Финны, например, обзаводятся корветами с ударным вооружением, которое вполне достает до северо-западных регионов нашей страны», — сказал Патрушев.

Ранее посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов уже рассказывал, что Финляндия увеличила количество военных учений у границы с Россией. При этом Кремле отмечают, что Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, которые могут представлять опасность для её интересов.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше