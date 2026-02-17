НАТО формирует на Балтике наступательную группировку, заявил Патрушев

В интервью аif.ru он отметил, что НАТО создаёт на Балтике группировку, ориентированную на наступательные действия против России.
«Финны, например, обзаводятся корветами с ударным вооружением, которое вполне достает до северо-западных регионов нашей страны», — сказал Патрушев.
Ранее посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов уже рассказывал, что Финляндия увеличила количество военных учений у границы с Россией. При этом Кремле отмечают, что Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, которые могут представлять опасность для её интересов.
