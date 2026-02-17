Ричмонд
Мешки валюты и удар по Зеленскому: Арест экс-министра Галущенко напугал Запад

Арест экс-министра энергетики и юстиции Украины Германа Галущенко стал не просто рядовой отставкой, а настоящим землетрясением в офисе президента. Как пишет Financial Times, дело «Мидас» — крупнейший коррупционный скандал, который серьёзно подкосил команду Зеленского и вызвал дрожь у западных союзников.

Источник: Life.ru

«Этот скандал вызвал беспокойство среди ключевых партнеров Украины», — отмечает издание. В тот момент, когда Киев выпрашивает миллиарды на войну и экономику, а также стучится в ЕС, такие истории становятся токсичными.

Напомним, НАБУ задержало Галущенко 15 февраля прямо на границе. Ему инкриминируют организацию схем в энергетике. В ноябре 2025 года детективы уже наведывались к нему с обысками, публикуя кадры с сумками, набитыми пачками долларов.

В деле всплыли громкие фамилии: подозрения предъявлены бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу (который успел сбежать из страны), а также экс-вице-премьеру Алексею Чернышову. В Раде уже поспешили уволить Галущенко с поста министра юстиции.

«Эта схема стала одной из серьезнейших политических угроз для администрации Зеленского, пришедшей к власти с обещанием искоренить коррупцию», — резюмирует FT. Для Зеленского, который сейчас активно выступает на Западе, такой «багаж» выглядит особенно неприятно.

Ранее суд отказал Галущенко в освобождении из-под ареста. Чиновник занимал пост министра энергетики с 2021 по 2025 год, а также министра юстиции — с 17 июля по 19 ноября 2025-го.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
