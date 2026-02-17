Мешки валюты и удар по Зеленскому: Арест экс-министра Галущенко напугал Запад

«Этот скандал вызвал беспокойство среди ключевых партнеров Украины», — отмечает издание. В тот момент, когда Киев выпрашивает миллиарды на войну и экономику, а также стучится в ЕС, такие истории становятся токсичными.
Напомним, НАБУ задержало Галущенко 15 февраля прямо на границе. Ему инкриминируют организацию схем в энергетике. В ноябре 2025 года детективы уже наведывались к нему с обысками, публикуя кадры с сумками, набитыми пачками долларов.
В деле всплыли громкие фамилии: подозрения предъявлены бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу (который успел сбежать из страны), а также экс-вице-премьеру Алексею Чернышову. В Раде уже поспешили уволить Галущенко с поста министра юстиции.
«Эта схема стала одной из серьезнейших политических угроз для администрации Зеленского, пришедшей к власти с обещанием искоренить коррупцию», — резюмирует FT. Для Зеленского, который сейчас активно выступает на Западе, такой «багаж» выглядит особенно неприятно.
Ранее суд отказал Галущенко в освобождении из-под ареста. Чиновник занимал пост министра энергетики с 2021 по 2025 год, а также министра юстиции — с 17 июля по 19 ноября 2025-го.
