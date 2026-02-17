Орбан уличил Зеленского во вмешательстве в выборы в Венгрии

Премьер Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом к лидеру Украины Владимиру Зеленскому — политик обвинил его во вмешательстве в выборы внутри его страны. Об этом во вторник, 17 февраля, он заявил в социальной сети X.
— Украинцы активно участвуют в избирательной кампании в Венгрии. Они финансируют наших оппонентов в своих личных интересах. Прекратите вмешиваться, Венгрия должна сама решать свое будущее! — отметил Орбан в публикации.
По данным Der Spiegel, прошедшие в Мюнхене переговоры европейских лидеров с украинским главой Владимиром Зеленским о дополнительном финансировании Украины не принесли результата. Странам не удалось согласовать механизм поддержки.
Украинский депутат Александр Дубинский резко раскритиковал поведение президента Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, сравнив его с «бешеной макакой».
14 февраля Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности публично оскорбил Виктора Орбана. Он пошутил о внешнем виде политика, призвав того больше думать о том, как нарастить военную мощь венгерской республики.