Сеть обувных магазинов в Беларуси получила штраф за экстремистские лозунги на детской обуви

В Беларуси сеть магазинов обуви продавала кроссовки с экстремистскими лозунгами.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в сети магазинов обуви нашли кроссовки с запрещенными лозунгами, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на телеграм-канал «Книга ГУ “БАЗА”, связанный с МВД Беларуси.

Так, в ассортименте известной белорусской обувной сети в магазинах и онлайн продавалась детская обувь с экстремистской символикой. На это обратили внимание покупатели. После обращений из розничной сети изъяли обувь с экстремистской символикой, а продавец получил штраф.

— На юридическое лицо составили протокол за распространение экстремистской символики. Для начала штраф до 500 базовых величин (22 500 белорусских рублей в феврале 2026-го), — проинформировал телеграм-канал.

Экстремистская аббревиатура была изображена на детских кроссовках. Подобные оскорбительные лозунги используются радикальными футбольными фанатами. В 2018-м лозунг был признан в Беларуси экстремистским.

Между тем Минтруда изменило правила расследования несчастных случаев на работе в Беларуси.