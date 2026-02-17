В Омске врач с 40-летним стажем получил нагрудный знак «Отличник здравоохранения»

Заведующий терапевтическим отделением КМХЦ Сергей Мусин получил нагрудный знак «Отличник здравоохранения Омской области». В больнице он трудится практически с момента её основания уже более 40 лет. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
За долгие годы работы Мусин зарекомендовал себя как специалист, который успешно выполняет сложнейшие эндоскопические вмешательства и лечит пациентов с редкими генетическими патологиями.
Отмечается, что под руководством Сергея Талгатовича отделение неоднократно становилось базой для внедрения современных протоколов лечения, а также площадкой для подготовки молодых врачей.