В Омске врач с 40-летним стажем получил нагрудный знак «Отличник здравоохранения»

Заведующий терапевтическим отделением КМХЦ Сергей Мусин работает в больнице практически с самого её основания.

Источник: Om1 Омск

Заведующий терапевтическим отделением КМХЦ Сергей Мусин получил нагрудный знак «Отличник здравоохранения Омской области». В больнице он трудится практически с момента её основания уже более 40 лет. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

За долгие годы работы Мусин зарекомендовал себя как специалист, который успешно выполняет сложнейшие эндоскопические вмешательства и лечит пациентов с редкими генетическими патологиями.

Отмечается, что под руководством Сергея Талгатовича отделение неоднократно становилось базой для внедрения современных протоколов лечения, а также площадкой для подготовки молодых врачей.