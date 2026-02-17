Новосибирские нейрохирурги удалили опухоль мозга 81-летней пациентке

В конце 2025 года пенсионерка резко почувствовала себя плохо. У неё упало зрение, появились слабость и онемение в конечностях. Сначала женщина подумала, что у неё инсульт, но в сосудистом центре, куда её привезла скорая, диагноз не подтвердился. Пациентке оказали помощь и состояние улучшилось, но ненадолго. Спустя время пенсионерка стала заикаться. Тогда ей провели полное обследование, которое помогло выявить новообразование.