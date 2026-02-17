Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские нейрохирурги удалили опухоль мозга 81-летней пациентке

Несмотря на все риски связанные с возрастом женщины, оперативное вмешательство прошло успешно.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирском НИИТО помогли 81-летней местной жительнице, у которой обнаружили объёмное образование в левой теменной доле мозга. Об этом рассказала пресс-служба медицинской организации.

В конце 2025 года пенсионерка резко почувствовала себя плохо. У неё упало зрение, появились слабость и онемение в конечностях. Сначала женщина подумала, что у неё инсульт, но в сосудистом центре, куда её привезла скорая, диагноз не подтвердился. Пациентке оказали помощь и состояние улучшилось, но ненадолго. Спустя время пенсионерка стала заикаться. Тогда ей провели полное обследование, которое помогло выявить новообразование.

Пациентке предложили операцию, на которую она после непродолжительных сомнений согласилась. Несмотря на все риски, оперативное вмешательство прошло успешно. Нейрохирурги удалили опухоль размером 3x4x5 сантиметров.

В данный момент женщину отпустили домой. Её состояние оценивается как удовлетворительное. По результатам гистологической экспертизы опухоли будет определено дальнейшее лечение.

Андрей Лактионов