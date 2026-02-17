Зачем Индия закупает 114 Rafale у Франции, а не истребители в РФ

Сейчас в составе ВВС Индии есть 35 французских истребителей Rafale, сделка по которым состоялась в 2012 году. Еще 26 новых французских боевых самолетов, в том числе корабельной модификации, были заказаны Нью-Дели Парижу в 2025 году. Если все оружейные сделки будут заключены, то парк боевых Rafale индийских ВВС составит 175 единиц, что больше, чем у Франции. На службе у французских ВВС только 160 Rafale, хотя в планах увеличение числа истребителей до 225.