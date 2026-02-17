Зачем Индия закупает 114 Rafale у Франции, а не истребители в РФ

Что известно об условиях сделки
Условия закупки боевых самолетов Париж и Нью-Дели согласовали в январе. Франция поставит 114 истребителей Rafale компании Dassault Aviation SA. Стоимость контракта составит 35,9 млрд долларов. Кроме того, Совет по оборонным закупкам Индии одобрил приобретение нескольких сотен крылатых ракет Scalp.
Пока официальное оформление сделки не завершено. Документы планируется подписать в начале 2027 года. Если стороны будут придерживаться плана, то первая партия самолетов из 18 единиц поступит на вооружение ВВС Индии после 2030 года.
Сейчас в составе ВВС Индии есть 35 французских истребителей Rafale, сделка по которым состоялась в 2012 году. Еще 26 новых французских боевых самолетов, в том числе корабельной модификации, были заказаны Нью-Дели Парижу в 2025 году. Если все оружейные сделки будут заключены, то парк боевых Rafale индийских ВВС составит 175 единиц, что больше, чем у Франции. На службе у французских ВВС только 160 Rafale, хотя в планах увеличение числа истребителей до 225.
Выбор в пользу Rafale Минобороны Индии сделан несмотря на то, что основой ВВС страны являются российские Су-30МКИ, которые по ряду характеристик обгоняют французских конкурентов, а также на высокую рыночную стоимость Rafale, пишет «Взгляд».
Такое решение было принято, в том числе, из-за согласия компании-производителя истребителей Dassault на организацию производства на индийской территории, что позволит Нью-Дели снизить зависимость от Парижа. Себестоимость выпуска Rafale на заводе во Франции предварительно будет стоить порядка 219 млн евро, в Индии — существенно дороже.
Почему Индия наращивает боевую авиацию с Францией
О необходимости срочного пополнения состава боевых машин власти Индии задумались после боевого противостояния с Пакистаном в мае 2025 года. В ходе конфликта между воздушными силами противников состоялся воздушный бой, в котором были задействованы 125 бортов. В результате потери Индии составили три Rafale, один МиГ-29 и Су-30МКИ.
Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Фролов в беседе с «Ведомостями» подчеркнул, что конфликт с Пакистаном оказался для Индии отрезвляющим опытом. Короткая война продемонстрировала, что превосходства у индийских ВВС над пакистанскими нет. Министерство обороны страны приняло решение срочно наращивать состав боевой авиации.
Эксперт уточнил, что большую часть машин индийцы соберут у себя в стране, а только первые 30 бортов поставит Франция.
Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шаповаленко полагает, что приобретение Rafale — это больше политический выбор, нежели военно-технический. По мнению эксперта, сделка позволит укрепить связи Франции и Индии в условиях турбулентной международной ситуации.
«Нью-Дели традиционно проводит во всех направлениях, включая военно-техническое сотрудничество, многовекторную политику. Помимо нежелания складывать все яйца в одну корзину, в нынешней ситуации Индия опасается гипотетических вторичных санкций и желает иметь альтернативу», — обосновал выбор Индии в пользу Rafale автор «Взгляда» Борис Джерелиевский.
Какие самолеты Индия планирует закупить у России
Закупка Rafale не исключает продолжения сотрудничества Индии и России. По мнению собеседника «Ведомостей» Андрея Фролова, индийцы заинтересованы в поставках истребителей пятого поколения на базе российского Су-57.
Обозреватель американского журнала 19FortyFive Рубен Джонсон считает, что Индия настроена не просто на покупку истребителей пятого поколения в России. По его данным, Москва и Нью-Дели обсуждают размещение лицензионного производства военного самолета с ограниченными трансформациями на индийском предприятии, где сейчас выпускаются Су-30МКИ, или даже совместную разработку модифицированного Су-57, пишет «Лента.ру».
По оценке американского эксперта, индийская версия Су-57 может существенно отличаться от российского аналога и стать в два раза дороже.
Ранее западный журнал Military Watch Magazine объяснил отказ Индии на сделку с Москвой по лицензионному производству истребителей четвертого поколения Су-35 намерением получить на вооружение более современный самолет Су-57 пятого поколения.