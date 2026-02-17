«Я убил царя». О чем заставят задуматься омичей на премьере «Пятого театра»

В преддверии премьеры спектакля «Я убил царя» по пьесе современного екатеринбургского драматурга Олега Богаева, режиссер Евгения Константинова и актеры на культурном завтраке в ресторане «Где же кролик» приоткрывают omsk.aif.ru завесу над своим глубоким и многогранным исследованием трагических событий, связанных с расстрелом царской семьи.
Спектакль, премьера которого состоится 28 февраля в «Пятом театре», обещает стать не просто пересказом исторических фактов, а погружением в самые глубины человеческой природы.
Недокументальный взгляд на абсолютное зло.
С самого начала режиссер Евгения Константинова подчеркивает, что постановка не является документальной.
"Я бы сказала, что очень важной частью этого спектакля является то, что есть историческое событие, которое мы знаем. Расстрел царской семьи — это событие, которое обросло огромным количеством последствий, мнений, сторон.
Это стало предметом диспута, это стало тем, что дети учат в учебниках, чтобы получить пятерку истории, это стало частью истории, но если снять все слои, то останется история зверского убийства и убийство людей".
Ключевой задачей спектакля становится исследование того, как «абсолютное зло» — убийство семьи, событие, «которое противоречит человеческой природе, которое противоестественно человеческому сердцу» — может войти в жизнь человека.
Героями пьесы являются не члены царской семьи, а те, кто непосредственно участвовал в расстреле или был свидетелем его последствий. Это люди, чья жизнь продолжилась после трагедии: уборщицы, замывавшие полы от крови, шоферы, перевозившие тела, торговцы, продававшие вещи убитых.
«И оказывается, что это зло, абсолютное зло, оно может войти в жизнь человека практически незаметно. И человек может сжиться с ним достаточно благополучно. И это тот главный процесс, который меня и всех участников интересовал», — объясняет Евгения.
В основе пьесы — не только документы.
Исполнитель роли Николая II Сергей Троицкий признаётся: для него его герой — не столько император, сколько человек.
«Его социальный статус не отменяет простой человеческой судьбы. Я воспринимаю его как обычного мужчину, попавшего в жуткие обстоятельства. Сейчас, с высоты времени, я вижу в нём лишь жертву обстоятельств, заложника истории», — поделился актёр.
Особое место в спектакле занимает монолог от имени спаниеля Джоя — собаки цасаревича Алексея. Актриса Александра Урдуханова, исполняющая эту роль, поясняет: животное стало главным свидетелем расправы, но не издало ни звука, оставшись под трупами.
«Единственная причина, по которой его не добили, — он не издал ни одного звука. Спустя несколько дней его видели сидящим у двери комнаты, где жила царская семья», — рассказывает она.
Для исполнительницы этот монолог оказался самым понятным и одновременно самым тяжелым.
«Собака смотрит на мир без рефлексии, через эмоции, через любовь или ужас. Это отличает ее от человека, который пытается давать политическую оценку», — делится актриса.
Работа над ролями напоминала сеансы психотерапии. «Для меня монолог — сложная ступень. Мы долго работали над личными вещами, это было интересно и полезно», — признается Александра Урдуханова.
Режиссер добавляет важную деталь: в основе пьесы — не только документы, но и городские мифы. «Олег Багаев создал героев из мифов, которые ходили по городу. Нет показаний мойщицы полов, но все знали Марью Ивановну, которая жаловалась, что ей заплатили за эту страшную работу», — говорит Константинова.
Сценография спектакля решена условно. Пространство напоминает цирковую арену. «Цирк — это место, где человек оказывается под увеличительным стеклом, без защиты. Где видно все его несовершенства и совершенства. Это важно для нашего материала», — поясняет режиссер.
Спектакль обращен не к фактам убийства царской семьи, а к универсальному вопросу «убийства человека» и его эмоциональным, сердечным аспектам.