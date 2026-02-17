Трамп будет лично утверждать бойцов для участия в турнире UFC в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп будет утверждать бойцов для участия в турнире UFC в Белом доме, заявил глава промоушена Дэйна Уайт. Об этом сообщает MMA Fighting.
«По мере приближения даты мы обдумываем множество идей. Мы летим в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом и его командой, чтобы обсудить не только организацию, но и состав участников поединков. У нас есть три разных варианта всего, что касается организации мероприятия, и мы посмотрим, что ему понравится, а что — нет», — заявил Уайт.
Кроме того, президент UFC подчеркнул, что предстоящий турнир организации в Белом доме «будет потрясающим, уникальным, особенным и очень дорогим».
Напомним, ранее Трамп заявлял, что в Белом доме пройдет бой за звание чемпиона UFC. Мероприятие включено в программу America 250, приуроченную к 250-летию подписания Декларации независимости США.
Также сообщалось, что Франция перенесла саммит G7, чтобы он не пересекался по датам с турниром UFC, запланированным в Белом доме 14 июня.