Трамп будет лично утверждать бойцов для участия в турнире UFC в Белом доме

Дональд Трамп будет утверждать бойцов для участия в турнире UFC в Белом доме, заявил глава промоушена Дэйна Уайт.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп будет утверждать бойцов для участия в турнире UFC в Белом доме, заявил глава промоушена Дэйна Уайт. Об этом сообщает MMA Fighting.

«По мере приближения даты мы обдумываем множество идей. Мы летим в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом и его командой, чтобы обсудить не только организацию, но и состав участников поединков. У нас есть три разных варианта всего, что касается организации мероприятия, и мы посмотрим, что ему понравится, а что — нет», — заявил Уайт.

Кроме того, президент UFC подчеркнул, что предстоящий турнир организации в Белом доме «будет потрясающим, уникальным, особенным и очень дорогим».

Напомним, ранее Трамп заявлял, что в Белом доме пройдет бой за звание чемпиона UFC. Мероприятие включено в программу America 250, приуроченную к 250-летию подписания Декларации независимости США.

Также сообщалось, что Франция перенесла саммит G7, чтобы он не пересекался по датам с турниром UFC, запланированным в Белом доме 14 июня.

