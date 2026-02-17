Арзамасских школьников перевели на дистант из-за снегопада

Арзамасские образовательные учреждения скорректировали формат работы на 17 февраля из-за ожидаемого усиления снегопада и возможных проблем на дорогах. Об этом сообщил глава города Александр Щелоков в своем телеграм-канале.
Ряд школ на один день полностью перешло на дистанционное обучение. В их числе — лицей, а также школы в Слизневе и Выездном. Подвоз учеников в центральные сельские школы из соседних населенных пунктов отменяется: занятия для них тоже пройдут онлайн. Для первых классов ничего не поменялось — у ребят продолжаются каникулы.
В крупных образовательных учреждениях возможны отдельные решения — где-то могут сдвинуть начало уроков или изменить расписание. Родителям советуют следить за сообщениями классных руководителей в чатах. Если ребенок остается дома, нужно предупредить школу привычным способом.
Детские сады 17 февраля работают в обычном режиме, а решение вести ребенка или нет принимают родители, заранее сообщив воспитателю.