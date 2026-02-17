Арзамасских школьников перевели на дистант из-за снегопада

Ряд школ на один день полностью перешло на дистанционное обучение. В их числе — лицей, а также школы в Слизневе и Выездном. Подвоз учеников в центральные сельские школы из соседних населенных пунктов отменяется: занятия для них тоже пройдут онлайн. Для первых классов ничего не поменялось — у ребят продолжаются каникулы.