Омский врач предупредил о риске переедания блинов на Масленицу

«Универсальной нормы нет, но есть ориентиры. Здоровому взрослому человеку можно съедать не более четырех блинов в день. Людям с нарушениями углеводного обмена, лишним весом или заболеваниями ЖКТ — один-два блина. Детям также не стоит давать больше двух-трех штук за один прием пищи. Для начинок предпочтительнее нежирный творог, отварное постное мясо, курица, рыба, грибы или тушеные овощи», — пояснил Денис Гаврилов.