Омский врач предупредил о риске переедания блинов на Масленицу

Несмотря на традиции, лакомство может нанести вред здоровью при наличии хронических заболеваний и неумеренном потреблении.
Врач-терапевт и эндокринолог БСМП № 1 Денис Гаврилов.
По словам специалиста, блины обладают хорошей пищевой ценностью: в зависимости от рецепта они содержат витамины В2, В6, РР, А при добавлении сливочного масла, а также кальций, фосфор и железо за счет молочных ингредиентов. Для снижения гликемического индекса рекомендуется использовать гречневую, рисовую, овсяную или ячменную муку, богатую клетчаткой и микроэлементами.
Однако врачи выделяют три основных риска: высокую калорийность (даже один тонкий блин без начинки содержит 100−150 ккал), значительную нагрузку на поджелудочную железу, а также возможность обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта при злоупотреблении, что проявляется тяжестью в желудке, метеоризмом и изжогой.
«Универсальной нормы нет, но есть ориентиры. Здоровому взрослому человеку можно съедать не более четырех блинов в день. Людям с нарушениями углеводного обмена, лишним весом или заболеваниями ЖКТ — один-два блина. Детям также не стоит давать больше двух-трех штук за один прием пищи. Для начинок предпочтительнее нежирный творог, отварное постное мясо, курица, рыба, грибы или тушеные овощи», — пояснил Денис Гаврилов.
Специалист дал практические советы для снижения рисков: употреблять блины лучше в первой половине дня, чтобы организм успел израсходовать поступившую энергию; не запивать лакомство сладкими напитками, так как это удваивает углеводную нагрузку; прислушиваться к сигналам организма — тяжесть, сонливость и вздутие живота означают, что порция была слишком большой.
«Если после употребления блинов появились симптомы, похожие на обострение хронических заболеваний, не откладывайте визит к терапевту или гастроэнтерологу», — подчеркнул врач.
Медики напоминают, что празднование Масленицы не должно становиться поводом для игнорирования рекомендаций по питанию. Соблюдение меры позволит сохранить традиции и защитить здоровье в период весенних праздников.