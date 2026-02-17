Масленичные гуляния лишат омичей привычных поездок на общественном транспорте

Движение любого транспорта будет полностью перекрыта на участке от площади Победы до Партизанской, сделав улицу Ленина пешеходной с 8:00 21 февраля до 20:00 23 февраля. Благодаря празднику будет нарушена привычная схема движения автобуса № 73 — он поедет в объезд улицы Ленина по проспекту Маркса. Также изменение маршрута произойдет у троллейбуса № 8 — электрические пассажирские машины также уйдут своим движением проспект Маркса. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.