Открытие ледовой переправы на Ольхон отложили из-за трещины

Открытие ледовой переправы на Ольхон вновь отложили. Как сообщили КП-Иркутск в дирекции автодорог, решение приняли из-за появившейся трещины. Изначально планировалось, что зимник запустят 12 февраля 2026, но тогда сотрудники МЧС сообщили о движении льда. Дату открытия перенесли на 17 февраля, когда комиссия должна была обследовать ледовую дорогу.
— Специалисты проверили состояние проезжей части на которой выявлено образование новой трещины. Для обеспечения безопасного проезда необходимо провести дополнительные работы по устранению неровностей покрытия, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Точные сроки устранения дефектов не установлены из-за теплой погоды. Похолодание ожидается ближе к концу недели. По данным Гидрометцентра, 21−23 февраля ночью будет −29 градусов. Открытие ледовой переправы предварительно состоится на следующей неделе.
Специалисты напоминают, что выезд на лед вне переправы запрещен. На выходных на месте будут дежурить сотрудники МЧС региона для контроля за тем, чтобы никто не выезжал на озеро.