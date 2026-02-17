В Новосибирске опубликовали программу масленичных гуляний

22 февраля 2026 года в Заельцовском парке Новосибирска состоится яркое народное гулянье, посвящённое Масленице. Праздник пройдёт с 12:00 до 18:00 и будет доступен для всех возрастов (0+), пишет Сиб.фм.
Гостей ждут:
Интерактивные площадки
Фуд-корт с угощениями
Концерт кавер-группы «СВОИ»
Розыгрыши призов, включая 20 коробок замороженных блинов
Народные конкурсы и игры.
Кульминацией праздника станет сожжение четырёхметрового чучела Масленицы — традиционный символ прощания с зимой.
Организаторы обещают атмосферу настоящего весеннего праздника и называют мероприятие одним из самых ярких событий завершающей недели зимы в Новосибирске.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске на Масленицу ожидается потепление до +2.