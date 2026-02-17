«Обучение служением. Первые» станет обязательным школьным предметом

Метелев добавил, что за успешную реализацию проектов участники получат до 25 волонтерских часов на платформе ассоциации, которые позволят в будущем получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Со своей стороны, министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что предмет научит ребят применять на практике полученные на уроках знания и поможет сделать первые шаги к профессиональному самоопределению.