15 БПЛА сбили над Азовским морем

Вечером 16 февраля и до полуночи дежурные средства ПВО сбили 15 дронов над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в минобороны.
Всего за этот промежуток времени над страной уничтожили 76 украинских беспилотников. Из них 26 сбили над акваторией Черного моря, 24 — над Краснодарским краем, шесть — над Республикой Крым, по два — над Белгородской и Воронежской областями, и один — над Республикой Адыгея.
