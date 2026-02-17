Программа «Обучение служением. Первые» уже работает в 30 регионах России

«Если в 2024 году её участниками были лишь 165 образовательных организаций, то уже в этом году к инициативе присоединились 1,8 тысяч школ в 30 регионах России», — рассказал председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, слова которого приводятся в сообщении.