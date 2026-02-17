Программа «Обучение служением. Первые» уже работает в 30 регионах России

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Программа «Обучение служением. Первые» работает в 30 регионах России, в следующем году проект существенно масштабируется, сообщили РИА Новости в ассоциации «Добро.рф».
«Если в 2024 году её участниками были лишь 165 образовательных организаций, то уже в этом году к инициативе присоединились 1,8 тысяч школ в 30 регионах России», — рассказал председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, слова которого приводятся в сообщении.
В «Добро.рф» добавили, что что со следующего года планируется существенное масштабирование программы.
«Интеграция наработок программы при поддержке платформы “Добро.рф” в школьный предмет “Индивидуальный проект” может стать важным элементом воспитания ответственного гражданина, готового развивать волонтёрские инициативы, вовлекать сверстников в общественно полезные дела», — подчеркнул Орлов.
Как пояснили в «Добро.рф», главной отличительной особенностью программы стала работа по реальному социальному заказу.
«Старшеклассники берут в работу конкретные задачи от НКО, государственных структур и социально ориентированного бизнеса и доводят их до реального результата. Их решения внедряются, приносят измеримую пользу и меняют жизнь людей, запуская устойчивые инициативы, способные повлиять на развитие целого региона», — говорится в сообщении ассоциации.
Просветительская программа «Обучение служением. Первые» реализуется «Добро.рф» совместно с «Движением первых» при поддержке Минобрнауки РФ, Минпросвещения России и Росмолодежи.