Более 180 площадок по продаже цветов к 8 Марта будут работать в Минске

Она уточнила, что торговать цветами на землях общего пользования в Минске будут с 5 по 8 марта.
«Администрациями районов (Минска — Sputnik) определены 182 площадки. Перечень локаций в ближайшем времени будет опубликован на сайте Мингорисполкома», — сказала Нагорная в видео, опубликованном пресс-службой Мингорисполкома.
По словам начальника управления, физлицам для получения разрешения на продажу цветов, которые выращены на собственных приусадебных участках, нужно предоставить заявление в местную администрацию.
Также необходима справка, подтверждающая факт выращивания реализуемой продукции цветоводства физлицом или его близкими родственниками на предоставленном для садоводства участке.
Кроме того, нужно уплатить налог.
Ранее сообщалось, что Минский парниково-тепличный комбинат к Международному женскому дню вырастит свыше 200 тысяч тюльпанов и около 60 тысяч роз.