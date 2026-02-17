Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске готовятся к паводку

Мэр поручил начать вывоз снега с потенциально опасных территорий уже сейчас, не дожидаясь марта. В зоне риска — частный сектор, дворы и дороги.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирск готовится к весеннему паводку. Проект постановления мэрии с планом мероприятий по пропуску талых вод находится на утверждении главы города. В этом году, предупреждают чиновники, ситуация осложняется рекордным количеством выпавшего снега.

«В этом году выпало беспрецедентное количество снега. Чтобы избежать негативных последствий весеннего таяния, мы должны провести большую предварительную работу: максимально вывезти снег с тех территорий, где возможно подтопление. Приступить к этой работе нужно уже сейчас, не дожидаясь марта. Вместе, синхронно, уделяя особое внимание проблемным участкам», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

В городе уже определили 261 территорию, которая может оказаться под водой. 40 таких мест находятся в частном секторе, 181 — на придомовых территориях многоквартирных домов, еще 40 — на улично-дорожной сети.

С улиц уже вывезли более 2,2 миллиона кубометров снега. Как доложил начальник департамента по ЧС Сергей Куценко, продолжается очистка кровель многоквартирных домов и вывоз снега с придомовых территорий. Особое внимание — крышам социальных, культурных, спортивных и торговых объектов с большими пролетными конструкциями, таких в городе насчитали 2400.

Кроме того, запланирована очистка дождеприемников в низинах, входных оголовков коллекторов малых рек, колодцев и перепусков. С марта начнут промывку более 400 колодцев ливневой канализации на внутридомовых территориях.