В Новосибирске готовятся к паводку

Новосибирск готовится к весеннему паводку. Проект постановления мэрии с планом мероприятий по пропуску талых вод находится на утверждении главы города. В этом году, предупреждают чиновники, ситуация осложняется рекордным количеством выпавшего снега.
«В этом году выпало беспрецедентное количество снега. Чтобы избежать негативных последствий весеннего таяния, мы должны провести большую предварительную работу: максимально вывезти снег с тех территорий, где возможно подтопление. Приступить к этой работе нужно уже сейчас, не дожидаясь марта. Вместе, синхронно, уделяя особое внимание проблемным участкам», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.
В городе уже определили 261 территорию, которая может оказаться под водой. 40 таких мест находятся в частном секторе, 181 — на придомовых территориях многоквартирных домов, еще 40 — на улично-дорожной сети.
С улиц уже вывезли более 2,2 миллиона кубометров снега. Как доложил начальник департамента по ЧС Сергей Куценко, продолжается очистка кровель многоквартирных домов и вывоз снега с придомовых территорий. Особое внимание — крышам социальных, культурных, спортивных и торговых объектов с большими пролетными конструкциями, таких в городе насчитали 2400.
Кроме того, запланирована очистка дождеприемников в низинах, входных оголовков коллекторов малых рек, колодцев и перепусков. С марта начнут промывку более 400 колодцев ливневой канализации на внутридомовых территориях.