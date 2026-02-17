В Новосибирске готовятся к паводку

«В этом году выпало беспрецедентное количество снега. Чтобы избежать негативных последствий весеннего таяния, мы должны провести большую предварительную работу: максимально вывезти снег с тех территорий, где возможно подтопление. Приступить к этой работе нужно уже сейчас, не дожидаясь марта. Вместе, синхронно, уделяя особое внимание проблемным участкам», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.