«Самая сильная в феврале». Ученые предупредили о самой сильной за февраль магнитной буре на Земле

Ученые сказали о самой сильной в феврале магнитной буре — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 17 февраля на Земле произошла самая сильная за месяц магнитная буря. Подробнее об этом белорусам и другим жителям планеты рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

— Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря уровня G2. Она стала самой сильной в феврале, — заявили в лаборатории.

Ученые обратили внимание на то, что в последнее время Солнце ведет себя странно«, указав на короткие одиночные вспышки, возникающие “на пустом месте”, после чего активность снова спадает.

— Полярные сияния продолжительностью 40 минут. Теперь вот магнитная буря длительностью меньше часа, — рассказали специалисты.

Также в лаборатории рассказали, что днем 17 февраля будет наблюдаться солнечное затмение в 12.58 по минскому времени. Его кольцевая фаза будет происходить с 14.44 до 15.37, пик придется на 15.13.

Ранее ученые сообщили о внезапной сильной вспышке на Солнце: «Считалось, что там ничего нет».