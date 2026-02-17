«Самая сильная в феврале». Ученые предупредили о самой сильной за февраль магнитной буре на Земле

Ночью 17 февраля на Земле произошла самая сильная за месяц магнитная буря. Подробнее об этом белорусам и другим жителям планеты рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
— Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря уровня G2. Она стала самой сильной в феврале, — заявили в лаборатории.
Ученые обратили внимание на то, что в последнее время Солнце ведет себя странно«, указав на короткие одиночные вспышки, возникающие “на пустом месте”, после чего активность снова спадает.
— Полярные сияния продолжительностью 40 минут. Теперь вот магнитная буря длительностью меньше часа, — рассказали специалисты.
Также в лаборатории рассказали, что днем 17 февраля будет наблюдаться солнечное затмение в 12.58 по минскому времени. Его кольцевая фаза будет происходить с 14.44 до 15.37, пик придется на 15.13.
