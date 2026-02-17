Перед Крымским мостом скопилось около 900 машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Около 900 машин скопилось в очереди перед Крымским мостом, который перекрывали на более чем 15 часов, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Движение транспорта перекрыли в понедельник в 18.40 мск, а сняли ограничения во вторник в 10.02 мск.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 560 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 325 транспортных средств», — говорится в публикации.
Статистика приведена на момент открытия моста.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше