Новосибирский суд вынес приговор гендиректору «Строймонтажа» по делу о коррупции на строительстве Ледовой арены

Кировский районный суд Новосибирска 17 февраля 2026 года вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу о хищениях и коррупции при возведении многофункциональной ледовой арены на улице Немировича-Данченко.
Фигурантом дела выступал генеральный директор компании ООО «Строймонтаж» Михаил Волович. Ему инкриминировались тяжкие и особо тяжкие экономические преступления, включая мошенничество в особо крупном размере и коммерческий подкуп.
В ходе заседаний было доказано, что руководитель подрядной организации систематически получал незаконное денежное вознаграждение от представителей субподрядных организаций. Следствием и судом установлены два эпизода передачи средств на общую сумму 6 777 000 рублей. Деньги передавались за покровительство и обеспечение бесперебойной работы на объекте, включая нерасторжение договоров аренды строительной техники, подписание актов выполненных работ без замечаний и обеспечение своевременной оплаты оказанных услуг.
Несмотря на то, что обвинение в мошенничестве не нашло подтверждения в суде — по этой статье Волович был оправдан за отсутствием состава преступления, — суд счел доказательства вины по коррупционным эпизодам достаточными. Приговором суда Волович признан виновным в совершении двух преступлений по ч. 8 ст. 204 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Помимо тюремного срока, суд назначил экс-директору «Строймонтажа» крупный денежный штраф в размере 5 миллионов рублей, а также принял решение о конфискации в доход государства всей суммы коммерческого подкупа. Волович взят под конвой непосредственно в зале суда. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в вышестоящей инстанции, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.
