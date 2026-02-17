Новосибирский суд вынес приговор гендиректору «Строймонтажа» по делу о коррупции на строительстве Ледовой арены

Несмотря на то, что обвинение в мошенничестве не нашло подтверждения в суде — по этой статье Волович был оправдан за отсутствием состава преступления, — суд счел доказательства вины по коррупционным эпизодам достаточными. Приговором суда Волович признан виновным в совершении двух преступлений по ч. 8 ст. 204 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.