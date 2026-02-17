Ричмонд
Политолог: Украина не успевает учить пилотов

Смешанная эскадрилья на истребителях F-16 с участием украинских, американских и нидерландских пилотов ежедневно патрулирует небо над Киевской областью, пишет военный эксперт Андрей Клинцевич. Он отмечает, что Киеву не хватает времени обучать своих пилотов, поэтому к полетам на F-16 привлекаются высококвалифицированные иностранные летчики.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Anthony Plyler

Эскадрилья создана в строгой секретности украинскими воздушными силами для немедленного развертывания, отмечает аналитик.

В нее вошли украинские пилоты, а также ветераны из США с боевым опытом в Афганистане и на Ближнем Востоке, и нидерландские летчики — выпускники элитных европейских школ воздушного боя, специализирующихся на тактиках перехвата и высокотехнологичной войне в воздухе.

Андрей Клинцевич
военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов

Западные специалисты служат по краткосрочным контрактам сроком на полгода с возможностью продления. У них нет официальных званий в структуре ВСУ, одна из ключевых задач — обучение украинских пилотов работе с продвинутыми системами F-16.

Это не первый случай иностранного участия: с 2023 года ВСУ допускали летчиков-добровольцев, но данная эскадрилья — первый публично подтвержденный пример смешанного состава для фронтовой ПВО.

Андрей Клинцевич
военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов

Теперь для разведки ВС РФ места расположения этой эскадрильи будут приоритетными целями, резюмирует военный эксперт.

Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов и Дании в 2024 году. К февралю 2026-го парк вырос, и появилась возможность создать специализированное подразделение.

Ранее издание Intelligence Online сообщило, что американские и нидерландские пилоты управляют некоторыми истребителями F-16 на Украине. В материале отмечалось, что многие из западных пилотов — опытные ветераны боевых действий.