Политолог: Украина не успевает учить пилотов

Эскадрилья создана в строгой секретности украинскими воздушными силами для немедленного развертывания, отмечает аналитик.
В нее вошли украинские пилоты, а также ветераны из США с боевым опытом в Афганистане и на Ближнем Востоке, и нидерландские летчики — выпускники элитных европейских школ воздушного боя, специализирующихся на тактиках перехвата и высокотехнологичной войне в воздухе.
Западные специалисты служат по краткосрочным контрактам сроком на полгода с возможностью продления. У них нет официальных званий в структуре ВСУ, одна из ключевых задач — обучение украинских пилотов работе с продвинутыми системами F-16.
Это не первый случай иностранного участия: с 2023 года ВСУ допускали летчиков-добровольцев, но данная эскадрилья — первый публично подтвержденный пример смешанного состава для фронтовой ПВО.
Теперь для разведки ВС РФ места расположения этой эскадрильи будут приоритетными целями, резюмирует военный эксперт.
Ранее издание Intelligence Online сообщило, что американские и нидерландские пилоты управляют некоторыми истребителями F-16 на Украине. В материале отмечалось, что многие из западных пилотов — опытные ветераны боевых действий.