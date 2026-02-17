Крымский юрист рассказал, как получить компенсацию за травмы на скользких улицах

Нынешняя зима в Крыму продолжает преподносить сюрпризы: оттепели с дождем резко сменяются гололедицей. В таких погодных условиях риск получить травму возрастает многократно. Как правильно действовать, если вы поскользнулись на нечищеном тротуаре или пострадали от упавшей с крыши сосульки, и как заставить коммунальщиков или владельцев зданий оплатить лечение, рассказала «Крымской газете» юрист Юлия Апашанская.