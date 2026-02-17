Крымский юрист рассказал, как получить компенсацию за травмы на скользких улицах

Нынешняя зима в Крыму продолжает преподносить сюрпризы: оттепели с дождем резко сменяются гололедицей. В таких погодных условиях риск получить травму возрастает многократно. Как правильно действовать, если вы поскользнулись на нечищеном тротуаре или пострадали от упавшей с крыши сосульки, и как заставить коммунальщиков или владельцев зданий оплатить лечение, рассказала «Крымской газете» юрист Юлия Апашанская.
Первое, что необходимо сделать пострадавшему, — зафиксировать место происшествия. Сфотографируйте или снимите на видео скользкий участок, отсутствие песка и реагентов, окружающие вывески и адреса. Если травма вызвана падением снега с крыши, обязательно запечатлейте сам козырек или фасад здания. Обменяйтесь контактами со свидетелями — их показания станут весомым аргументом в суде.
«Оптимально вызвать на место скорую помощь — это будет бесспорным доказательством факта травмы и точного адреса», — советует Юлия Апашанская.
Если скорая не приезжала, необходимо самостоятельно обратиться в травмпункт. Врачи должны зафиксировать не только повреждения, но и, по возможности, указать в документах, что травма получена из-за плохого состояния дороги.
Чтобы предъявить претензии, нужно точно знать, кто именно обязан был убирать этот участок, но не сделал этого. Ответственность за содержание территории всегда несет конкретное лицо:
Придомовые территории — зона ответственности управляющей компании или ТСЖ.
Территория у магазинов, ТЦ и кафе — собственников или арендаторов этих помещений.
Общественные пространства (парки, скверы, тротуары) — муниципалитетов и городских администраций.
Юрист рекомендует не полениться и точно определить владельца участка. В сложных случаях можно обратиться к геодезистам, чтобы выяснить, на чьей земле произошло падение.
После сбора доказательств и определения ответчика необходимо направить ему досудебную претензию с копиями чеков на лекарства, медицинских заключений и требованием возместить ущерб. Если решить вопрос миром не удается, следует обращаться в суд.
«Судебная практика последних лет показывает, что при правильном оформлении иска можно не только компенсировать расходы на лечение и реабилитацию, но и взыскать с нерадивых ответчиков значительные суммы морального вреда», — заключила эксперт.