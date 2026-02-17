Родители пожаловались главе СКР на плохое питание в школах Каменска-Уральского

По словам родителей, ситуация значительно ухудшилась после смены компании, поставляющей блюда в школы и детские сады Каменска-Уральского. Рацион стал менее разнообразным и несбалансированным, есть перекос в сторону углеводов, например, рис в блюдах используется несколько раз за пару дней, а супы готовят не на рыбных и мясных бульонах. В котлетах количество вспомогательных продуктов больше, чем мяса.