Родители пожаловались главе СКР на плохое питание в школах Каменска-Уральского

Родители воспитанников детских садов и школьников написали коллективное обращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, пожаловавшись на отвратительное качество питания в учебных учреждениях Каменска-Уральского. Также информация передана в Роспотребнадзор и прокуратуру. Об этом сообщает ЕАН.
По словам родителей, ситуация значительно ухудшилась после смены компании, поставляющей блюда в школы и детские сады Каменска-Уральского. Рацион стал менее разнообразным и несбалансированным, есть перекос в сторону углеводов, например, рис в блюдах используется несколько раз за пару дней, а супы готовят не на рыбных и мясных бульонах. В котлетах количество вспомогательных продуктов больше, чем мяса.
Компания, которая готовит еду для детей и подростков, отказалась показать родителям документацию на продукты и рецепты блюд.