Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родители пожаловались главе СКР на плохое питание в школах Каменска-Уральского

Жители Каменска-Уральского написали коллективную жалобу из-за качества детского питания.

Источник: Комсомольская правда

Родители воспитанников детских садов и школьников написали коллективное обращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, пожаловавшись на отвратительное качество питания в учебных учреждениях Каменска-Уральского. Также информация передана в Роспотребнадзор и прокуратуру. Об этом сообщает ЕАН.

По словам родителей, ситуация значительно ухудшилась после смены компании, поставляющей блюда в школы и детские сады Каменска-Уральского. Рацион стал менее разнообразным и несбалансированным, есть перекос в сторону углеводов, например, рис в блюдах используется несколько раз за пару дней, а супы готовят не на рыбных и мясных бульонах. В котлетах количество вспомогательных продуктов больше, чем мяса.

Компания, которая готовит еду для детей и подростков, отказалась показать родителям документацию на продукты и рецепты блюд.