В Новосибирске сожгут четырёхметровое чучело на Масленицу

Мероприятие начнётся в 12:00 и продлится до 18:00. Гостей ждут фуд-корт, выступление кавер-группы «СВОИ», анимационная программа с «Бабусей Ягусей», конкурсы и розыгрыши, в том числе 20 коробок замороженных блинов.