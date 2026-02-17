Ричмонд
В Новосибирске сожгут четырёхметровое чучело на Масленицу

22 февраля в Заельцовском парке Новосибирска пройдёт главное масленичное гулянье города.

Источник: Аргументы и факты

Кульминацией праздника станет сожжение четырёхметрового чучела — символа уходящей зимы. Обряд запланирован на 17:00, пишет Сиб.фм.

Мероприятие начнётся в 12:00 и продлится до 18:00. Гостей ждут фуд-корт, выступление кавер-группы «СВОИ», анимационная программа с «Бабусей Ягусей», конкурсы и розыгрыши, в том числе 20 коробок замороженных блинов.

Праздник рассчитан на все возрасты (0+) и обещает стать одним из самых ярких событий завершения зимы в Новосибирске.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирцев предупредили об опасности масленичных конкурсов.