В Новосибирске сожгут четырёхметровое чучело на Масленицу

Кульминацией праздника станет сожжение четырёхметрового чучела — символа уходящей зимы. Обряд запланирован на 17:00, пишет Сиб.фм.
Мероприятие начнётся в 12:00 и продлится до 18:00. Гостей ждут фуд-корт, выступление кавер-группы «СВОИ», анимационная программа с «Бабусей Ягусей», конкурсы и розыгрыши, в том числе 20 коробок замороженных блинов.
Праздник рассчитан на все возрасты (0+) и обещает стать одним из самых ярких событий завершения зимы в Новосибирске.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирцев предупредили об опасности масленичных конкурсов.