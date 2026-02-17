Предложен новый метод создания высокопрочных имплантатов

Чистый титан обладает биологической инертностью и демонстрирует оптимальную совместимость с биологическими тканями, но уступает по прочности, что ограничивает его использование в конструкциях, подвергающихся значительным нагрузкам. Метод нижегородских ученых решает эту проблему за счет объединения двух материалов в рамках одного технологического цикла аддитивного производства — селективного лазерного сплавления. Внутренний каркас изделия формируется из прочного титанового сплава, что обеспечивает надежность и долговечность. Внешний слой, толщиной всего 1−1,5 мм, который непосредственно контактирует с костью, создается из абсолютно безопасного чистого титана. Этот биоинертный слой способствует ускоренной и эффективной остеоинтеграции.