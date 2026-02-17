Ричмонд
Новосибирский зоопарк изменил режим работы с 17 февраля

Теперь по будням зоопарк работает на один час дольше.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский зоопарк изменил режим работы с 17 февраля. Теперь по будням его двери открыты для посетителей с 10:00 до 19:00, а в выходные и праздничные дни — с 9:00 до 19:00.

— Кассы прекращают свою работу за час до закрытия зоопарка, павильоны — за 15 минут. После закрытия касс зоопарк работает только на выход, — добавили в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

Напомним, что в последний раз городской зоопарк менял режим работы 31 января. С этой даты и до 16 февраля включительно он работал с 10:00 до 18:00.