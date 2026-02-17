Эксперт оценил вероятность полного развала энергосистемы Украины

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что энергетическая система страны состоит из множества объектов, которые нельзя вывести из строя одновременно. Эксперт объяснил, что схема энергообеспечения включает станции передачи, аккумуляции энергии, которые являются крупными объектами, которые невозможно полностью разрушить. Он отметил, что работоспособность таких объектов, кроме того, стараются оперативно восстановить.
Матвийчук добавил, что, по его данным, на Украине почти ликвидирована Ладыжинская ТЭС. Разрушения Киевской он оценил как масштабные, но отметил, что потенциал восстановления станции остается высоким.
«Киевская, хоть и аварийно, но продолжает работать, генерировать энергию. Так что говорить о разрушении энергосистемы Украины неправильно», — объяснил эксперт. Он добавил, что поддерживать энергосистему страны в работоспособном состоянии Киеву помогают западные союзники, они передают Киеву дизельные и мобильные генераторы.
По данным Минэнергетики Украины, мощность в энергосистеме страны на фоне повреждения электростанций в результате ударов ВС РФ существенно снижалась зимой 2025−2026 года. Вместо необходимых в период отопительного сезона 18−19 ГВт мощность опускалась до шести-семи ГВт.