Эксперт оценил вероятность полного развала энергосистемы Украины

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что энергетическая система страны состоит из множества объектов, которые нельзя вывести из строя одновременно. Эксперт объяснил, что схема энергообеспечения включает станции передачи, аккумуляции энергии, которые являются крупными объектами, которые невозможно полностью разрушить. Он отметил, что работоспособность таких объектов, кроме того, стараются оперативно восстановить.