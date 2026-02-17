Врач рассказала, куда обращаться, если в доме живёт больной туберкулёзом

Главный врач сети клиник «Персона» и «Прозрение» Светлана Григорьева в беседе с РИАМО рассказала, как правильно действовать, если стало известно, что в подъезде живёт человек с открытой формой туберкулёза. По словам эксперта, главное в такой ситуации — не поддаваться панике. «Важно понимать, что в общественных местах — транспорте, магазинах — мы ежедневно потенциально пересекаемся с носителями различных инфекций, просто не знаем об этом», — успокоила врач.