Врач рассказала, куда обращаться, если в доме живёт больной туберкулёзом

Главный врач сети клиник «Персона» и «Прозрение» Светлана Григорьева в беседе с РИАМО рассказала, как правильно действовать, если стало известно, что в подъезде живёт человек с открытой формой туберкулёза. По словам эксперта, главное в такой ситуации — не поддаваться панике. «Важно понимать, что в общественных местах — транспорте, магазинах — мы ежедневно потенциально пересекаемся с носителями различных инфекций, просто не знаем об этом», — успокоила врач.
Туберкулёз передаётся воздушно-капельным путём: больной с открытой формой при кашле, чихании или даже разговоре выделяет микроскопические капли слюны, содержащие микобактерии. Однако чёткий алгоритм действий существует. В первую очередь, пояснила Григорьева, нужно позвонить в управляющую или домоуправляющую компанию и уточнить, известно ли им о случае и когда планируется провести дезинфекцию мест общего пользования.
При выявлении открытой формы туберкулёза лечебное учреждение передаёт экстренное извещение в Роспотребнадзор. Именно эта служба выдаёт официальное предписание управляющей компании на проведение дезинфекции и организует обследование людей, находившихся в тесном контакте с больным. Если управляющая компания не владеет информацией, житель может напрямую обратиться в территориальный отдел Роспотребнадзора и узнать, какие меры принимаются в отношении его дома.