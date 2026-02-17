Тренерам за переезд в малые города Татарстана заплатят по миллиону рублей

Правительство Татарстана утвердило порядок выплат специалистам сферы физкультуры и спорта, которые переезжают работать в населенные пункты с численностью до 50 тысяч человек. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Размер единовременной компенсации составит 1 миллион рублей. Средства выделят из бюджета республики. Выплата предоставляется однократно специалистам с высшим или средним профессиональным образованием при условии трудоустройства на полную ставку по вакансиям, включенным в специальный перечень.
Министерство спорта Татарстана определено уполномоченным органом — именно оно будет утверждать список вакантных должностей и принимать решения о выплатах. Мера призвана привлечь квалифицированные кадры в отрасль и повысить доступность занятий спортом для жителей небольших городов и сел.