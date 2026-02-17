Минобороны: ночью 17 февраля над российскими регионами сбили 151 дрон ВСУ

Позднее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в регионе сохраняется режим «Опасное небо». Он разъяснил порядок работы учебных заведений: в районах севернее Ижевска, в сторону Игры, где звучали сирены, дети, уже прибывшие в школы, колледжи и вузы, остаются на местах — для них организуют учебный процесс. Тем, кто еще дома, рекомендовали не выходить на улицу. Решение по второй смене власти пообещали принять позже. Общественный транспорт в Ижевске начал работу.