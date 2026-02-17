На поддержку малого агробизнеса в Ростовской области выделили почти 70 миллионов рублей

В Ростовской области малые фермеры и сельские кооперативы получат помощь из бюджета. В этом году на поддержку агробизнеса выделили 69,7 миллионов рублей. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
Кооперативы смогут запустить небольшие инвестиционные проекты. Те, кто работает с крупными торговыми сетями, тоже получат поддержку. А еще помогут деревенским пекарням, чтобы они могли купить новые печи или машины для развоза хлеба.
Отметим, что с 2022 по 2025 год кооперативы получили больше 100 миллионов рублей. На эти деньги они купили тысячу коров и больше полусотни тракторов с комбайнами.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!