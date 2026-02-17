В Иркутске умер телеведущий и журналист Виктор Шамин

Учитывая, что Виктор Шамин родом из Беларуси, в Иркутске у него нет родственников. Поэтому все детали будут известны после приезда его семьи из Минска. Известно, что его путь в журналистике начался в 1995 году на телеканале «АС Байкал ТВ». Там телеведущий освещал спортивные и криминальные новости. После этого стал работать в пресс-службах крупных компаний Приангарья.