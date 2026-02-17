Популярный спорткомплекс под Минском выставлен на продажу

Спорткомплекс работает с 2001 года и занимает площадь 13,5 гектара. На его территории есть горнолыжная трасса длиной 500 метров с перепадом высоты 60 метров и подъемник. Также он оборудован горками для катания на тюбингах. Инфраструктуру составляют ресторан, большой деревянный павильон, шатер, беседки, баня с открытым пневмокаркасным бассейном, пейнтбольная и волейбольная площадки, два поля для мини-футбола и т.д.