Популярный спорткомплекс под Минском выставлен на продажу

Первый в Беларуси горнолыжный комплекс выставили на продажу за 1 миллион долларов.
Речь идет о популярном спорткомплексе в Дзержинском районе «Якутские горы», располагающемся в деревне Якуты. Объект оценивается в 2,864 миллиона белорусских рублей, то есть примерно 1 миллион долларов в эквиваленте.
Спорткомплекс работает с 2001 года и занимает площадь 13,5 гектара. На его территории есть горнолыжная трасса длиной 500 метров с перепадом высоты 60 метров и подъемник. Также он оборудован горками для катания на тюбингах. Инфраструктуру составляют ресторан, большой деревянный павильон, шатер, беседки, баня с открытым пневмокаркасным бассейном, пейнтбольная и волейбольная площадки, два поля для мини-футбола и т.д.
Нынешней зимой парк закрыт, а в другое время года работает по предварительным заявкам. В летний сезон здесь проводятся разного рода фестивали и корпоративы.
К слову, «Якутские горы» выставлялись на продажу еще в 2021 и 2024 годах.
