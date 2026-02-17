Реставрацию исторических Этюпских ворот завершили в Павловском парке

В Павловском парке завершили реставрацию исторических Этюпских ворот, созданных в 1791 году по проекту архитектора Чарлза Камерона. Работы провели в рамках подготовки к 250-летию Павловска. Ограждению, которое заняло свое родное место у начала Ижорской дороги, вернули первоначальный облик. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
— Восстановить Этюпские ворота удалось благодаря тому, что в Павловске сохранились чертежи Росси, исторические фотографии, а также обмерная документация, выполненная после Великой Отечественной войны, — рассказали в «Павловске».
К слову, именно трагические события войны нанесли воротам серьезный урон. Их полноценная реставрация так и не состоялась, а в 2000-х годах памятник оказался почти на грани исчезновения. Но сегодня Этюпские ворота снова «ожили». Изготовленные металлические пилоны и кованые створки установили на первоначальные места. Их определили во время археологического обследования фундамента и цоколя. Посетители снова получили возможность оценить архитектурный шедевр и изысканность его чугунного литья.