Реставрацию исторических Этюпских ворот завершили в Павловском парке

К слову, именно трагические события войны нанесли воротам серьезный урон. Их полноценная реставрация так и не состоялась, а в 2000-х годах памятник оказался почти на грани исчезновения. Но сегодня Этюпские ворота снова «ожили». Изготовленные металлические пилоны и кованые створки установили на первоначальные места. Их определили во время археологического обследования фундамента и цоколя. Посетители снова получили возможность оценить архитектурный шедевр и изысканность его чугунного литья.