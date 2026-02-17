Первое солнечное затмение года омичи могут не увидеть

Сегодня, 17 февраля, россияне смогут наблюдать первое солнечное затмение 2026 года. Однако погодные условия могут помешать увидеть астрономическое явление омичам.
Как сообщают синоптики, в городе ожидается облачная погода, которая способна закрыть обзор. Полутень начнет накрывать Землю в 15:58 по московскому времени. Кольцевая фаза затмения продлится с 17:44 до 18:37 по омскому времени. Пик явления придется на 18:13.
Астрономы отмечают, что наблюдать затмение можно только при ясном небе или небольшой облачности. В противном случае уникальное явление останется за плотным слоем облаков.
