Первое солнечное затмение года омичи могут не увидеть

Как сообщают синоптики, в городе ожидается облачная погода, которая способна закрыть обзор. Полутень начнет накрывать Землю в 15:58 по московскому времени. Кольцевая фаза затмения продлится с 17:44 до 18:37 по омскому времени. Пик явления придется на 18:13.