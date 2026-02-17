Ричмонд
Первое солнечное затмение года омичи могут не увидеть

Астрономы отмечают, что наблюдать затмение можно только при ясном небе.

Источник: @lpixras

Сегодня, 17 февраля, россияне смогут наблюдать первое солнечное затмение 2026 года. Однако погодные условия могут помешать увидеть астрономическое явление омичам.

Как сообщают синоптики, в городе ожидается облачная погода, которая способна закрыть обзор. Полутень начнет накрывать Землю в 15:58 по московскому времени. Кольцевая фаза затмения продлится с 17:44 до 18:37 по омскому времени. Пик явления придется на 18:13.

Астрономы отмечают, что наблюдать затмение можно только при ясном небе или небольшой облачности. В противном случае уникальное явление останется за плотным слоем облаков.

Ранее мы сообщали, что жители Омской области наблюдали вертикальное солнце.