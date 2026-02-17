В Подмосковье спасатели помогли водителю из Китая, застрявшему в сугробе

«Выяснилось, что мужчина уже двое суток не может выбраться из снега и доставить груз на хлопчатобумажный комбинат. Спасательная операция заняла меньше часа. Работники противопожарно-спасательной службы закрепили буксировочный трос на грузовике и с помощью пожарной автоцистерны вытащили фуру из заноса. Водитель поблагодарил спасателей за помощь и отправился по своему маршруту», — резюмирует «Мособлпожспас».