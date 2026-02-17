В Подмосковье спасатели помогли водителю из Китая, застрявшему в сугробе

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Два дня провел в снежном плену в Егорьевском городском округе Подмосковья водитель из Китая на грузовике SITRAK, пока очевидец не рассказал спасателям о происшествии, сообщает ГКУ «Мособлпожспас» в своем Telegram-канале.
«История произошла в округе Егорьевск. В службу “112” позвонил очевидец и сообщил, что грузовой автомобиль SITRAK попал в снежный занос. А за рулем — гражданин Китая, который по-русски не говорит ни слова», — говорится в сообщении.
На помощь китайскому водителю выехали сотрудники 217-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас». Языковой барьер не стал преградой: для общения спасатели использовали голосовой онлайн-переводчик.
«Выяснилось, что мужчина уже двое суток не может выбраться из снега и доставить груз на хлопчатобумажный комбинат. Спасательная операция заняла меньше часа. Работники противопожарно-спасательной службы закрепили буксировочный трос на грузовике и с помощью пожарной автоцистерны вытащили фуру из заноса. Водитель поблагодарил спасателей за помощь и отправился по своему маршруту», — резюмирует «Мособлпожспас».