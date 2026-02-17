Устали от китайцев: востребованными у омичей становятся автомобили немецких марок

Наиболее востребованными моделями у омичей в сегменте дорогих авто оказались Lexus RX, BMW X5 и X3. В топ-5 по популярности у пользователей попали BMW 5 и 3 серии. Десятку лидеров замыкали модели Mercedes-Benz E-класс и Lexus LX, а также Audi A3, Li Auto L7 и BMW X7. Динамика спроса в Омской области (в сравнении с 2024 годом) на автомобили премиум-класса показала следующие результаты: Mercedes-Benz (+58,6%), Porsche (+49,4%), Lexus и BMW (+35% каждый). Среди отдельных моделей сильнее всего спрос вырос на BMW X7 (160,6%) и Lexus ES (129,3%). Рост спроса также показали BMW X6 (92%) и BMW X5 (75,6%).