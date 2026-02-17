Водителей не хватает, маршруты временно отменяют: Почему автобусы не ездят по расписанию в Ростове

В администрации Ростова-на-Дону объяснили, почему горожанам приходится подолгу ждать общественный транспорт на остановках. Основная проблема — острый дефицит водительских кадров, из-за которого перевозчики не могут выпустить на линию все необходимое количество машин.
Как сообщили в городской администрации в ответ на запрос «КП — Ростов-на-Дону», ежедневный мониторинг с использованием системы ГЛОНАСС фиксирует регулярные нарушения расписания. Ключевой причиной недовыпуска транспорта на маршрутах сами предприятия называют нехватку водителей.
Из-за кадрового голода временно прекращено обслуживание двух муниципальных маршрутов — № 1а и № 19. В мэрии успокаивают пассажиров: маршрутка № 1а практически полностью дублируется другими маршрутами (№ 1, 27, 43), а для сохранения транспортной доступности микрорайона Суворовский на направлениях № 1 и № 27 количество автобусов даже увеличили на две единицы. Схема движения 19-го маршрута также частично дублируется соседними.
В администрации отмечают, что проблема осложняется не только общим дефицитом кадров, но и нехваткой квалифицированных специалистов с нужным опытом и подготовкой.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.