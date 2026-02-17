Водителей не хватает, маршруты временно отменяют: Почему автобусы не ездят по расписанию в Ростове

Из-за кадрового голода временно прекращено обслуживание двух муниципальных маршрутов — № 1а и № 19. В мэрии успокаивают пассажиров: маршрутка № 1а практически полностью дублируется другими маршрутами (№ 1, 27, 43), а для сохранения транспортной доступности микрорайона Суворовский на направлениях № 1 и № 27 количество автобусов даже увеличили на две единицы. Схема движения 19-го маршрута также частично дублируется соседними.