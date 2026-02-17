Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 30 поездов задерживаются из-за метели на участке Вековка — Сергач ГЖД

Более 30 поездов задерживаются из-за метели на перегоне между Владимирской и Нижегородской областью.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, во вторник, 17 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий (снег, метель) на участке Вековка (Владимирская обл.) — Сергач (Нижегородская обл.) в пути следования задерживаются ряд пассажирских поездов.

По состоянию на 10:00 с отклонением от графика следуют 33 поезда дальнего следования и три пригородного сообщения. Время задержки составляет от 8 минут до 5 часов 25 минут.

Отмечается, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим, принимаются меры для ввода поездов в график.

Ранее сообщалось, что новый балканский циклон наряду с Московской, Рязанской, Липецкой, Тульской, Владимирской и другими областями накроет и Нижегородскую.