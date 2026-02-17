Ричмонд
Всех пострадавших при нападении на общежитие БГМУ в Уфе выписали из больниц

Пятеро раненых в результате атаки 15-летнего подростка завершили лечение.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершили лечение все пострадавшие при нападении на общежитие медвуза в Репина, 6. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

Напомним, 7 февраля 15-летний подросток напал на студентов. Ранения получили четыре человека, также пострадали двое полицейских. В больницах находились пятеро: трое были в состоянии средней тяжести, еще двое получили ранения легкой степени. Всем им вовремя оказали помощь, и теперь они уже дома.

Добавим, что самого подростка отправили в СИЗО на два месяца. Известно, что он воспитывался матерью и бабушкой.

