В Кишиневе зарегистрирован первый случай кори в 2026 году

По словам заместителя начальника управления Марины Буги, в то же время отмечается снижение заболеваемости сезонным гриппом.
«Зарегистрировано 210 случаев сезонного гриппа по сравнению с 312 на прошлой неделе. Дополнительно сообщаем, что выявлен один случай кори», — заявила Буга на еженедельном заседании муниципальных служб.
Она напомнила, что, что корь является крайне заразной вирусной инфекцией, в шесть раз более заразной, нежели грипп.
По ее словам, заболевание может привести к серьезным осложнениям, включая воспаление уха, что чревато потерей слуха, сильные головные боли и другие тяжелые последствия.
Как известно, корь может привести к летальному исходу. Специфического лечения кори не существует.