В Кишиневе зарегистрирован первый случай кори в 2026 году

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. В Кишиневе зафиксирован первый в этом году случай заболевания корью. Об этом сообщили представители Главного управления медицинской и социальной помощи на заседании муниципалитета.

Источник: Sputnik.md

По словам заместителя начальника управления Марины Буги, в то же время отмечается снижение заболеваемости сезонным гриппом.

«Зарегистрировано 210 случаев сезонного гриппа по сравнению с 312 на прошлой неделе. Дополнительно сообщаем, что выявлен один случай кори», — заявила Буга на еженедельном заседании муниципальных служб.

Она напомнила, что, что корь является крайне заразной вирусной инфекцией, в шесть раз более заразной, нежели грипп.

По ее словам, заболевание может привести к серьезным осложнениям, включая воспаление уха, что чревато потерей слуха, сильные головные боли и другие тяжелые последствия.

Как известно, корь может привести к летальному исходу. Специфического лечения кори не существует.