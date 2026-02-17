Найден способ без потерь управлять распространением света в 3D-пространстве

Российские ученые обнаружили, что этой проблемы лишен созданный ими материал, похожий по структуре на слоеный пирог, в каждом слое которого присутствует множество шайбообразных керамических структур. Когда частицы света взаимодействуют с этими «шайбами», они приобретают псевдоспин, особую характеристику, связанную с поляризацией фотона. В зависимости от состояния псевдоспина, фотоны начинают двигаться в определенном направлении внутри структуры, что позволяет управлять их движением в 3D-пространстве.