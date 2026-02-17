Газовый баллон взорвался и разнес палатку рыбака на водохранилище Дрозды

Еще одно ЧП с рыбаком произошло в Беларуси за последние сутки. Подробности сообщили в ОСВОД Беларуси.
Накануне сообщали, что два рыбака погибли в палатке на Вилейском водохранилище.
Во время рыбалки у рыбака в палатке взорвался газовый баллон. Фото: ОСВОД.
Еще один несчастный случай произошел на другом минском водохранилище — Дрозды. Во время рыбалки мужчина был в палатке и обогревался с помощью газового баллона. В какой-то момент газовый баллон в палатке взорвался. Началось горение, мужчина получил ожоги и был госпитализирован.
Накануне Белгидромет сообщил, что толщина льда на реках Беларуси доходит до 45 сантиметров.
