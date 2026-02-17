Газовый баллон взорвался и разнес палатку рыбака на водохранилище Дрозды

Еще один несчастный случай произошел на другом минском водохранилище — Дрозды. Во время рыбалки мужчина был в палатке и обогревался с помощью газового баллона. В какой-то момент газовый баллон в палатке взорвался. Началось горение, мужчина получил ожоги и был госпитализирован.