Газовый баллон взорвался и разнес палатку рыбака на водохранилище Дрозды

Рыбак пострадал при взрыве газового баллона на водохранилище Дрозды.

Источник: Комсомольская правда

Еще одно ЧП с рыбаком произошло в Беларуси за последние сутки. Подробности сообщили в ОСВОД Беларуси.

Накануне сообщали, что два рыбака погибли в палатке на Вилейском водохранилище.

Во время рыбалки у рыбака в палатке взорвался газовый баллон. Фото: ОСВОД.

Еще один несчастный случай произошел на другом минском водохранилище — Дрозды. Во время рыбалки мужчина был в палатке и обогревался с помощью газового баллона. В какой-то момент газовый баллон в палатке взорвался. Началось горение, мужчина получил ожоги и был госпитализирован.

Накануне Белгидромет сообщил, что толщина льда на реках Беларуси доходит до 45 сантиметров.

Еще БЖД сообщила, что поезд Полоцк — Брест столкнулся с диким животным и опаздывает.

Также мы писали, что известно о вооруженном нападении на жилой дом под Смолевичами с тремя пострадавшими 16 февраля 2026: кто напал, заказной характер, задержание с «Перехватом», зачем подключили Интерпол. Тут подробнее — хронология вооруженного нападения иностранцев на дом под Смолевичами 16 февраля 2026.